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14 Haziran 2018 15:53

Didim’de 33 kaçak göçmen yakalandı

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 33 kaçak göçmen yakalandı.

Didim’de 33 kaçak göçmen yakalandı

14 Haziran 2018 15:53

Edinilen bilgiye göre, Bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı saat 03.35’te, Didim’e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki Irak uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 9’u çocuk, 6’sı kadın toplam 33 Iraklı uyruklu göçmen ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.




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