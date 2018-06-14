Didim’de 33 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı saat 03.35’te, Didim’e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki Irak uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 9’u çocuk, 6’sı kadın toplam 33 Iraklı uyruklu göçmen ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.