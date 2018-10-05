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Didim'de 45 göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim İlçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya 45 göçmen emniyet güçlerince yakalandı.

Aydın'ın Didim İlçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya 45 göçmen emniyet güçlerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'den yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler kurtarıldı. İmbat sitesinde deniz yoluyla Yunan adalarına kaçmaya çalışan mülteciler Didim emniyeti tarafından kaçamadan yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 45 göçmen kurtarılarak Didim emniyeti götürüldü. İşlemleri yapılan göçmenler daha sonra İl Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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