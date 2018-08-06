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06 Ağustos 2018 12:20

Didim’de 54 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sırasında 18’i çocuk 54 kaçak göçmen yakalandı.

Didim’de 54 kaçak göçmen yakalandı

06 Ağustos 2018 12:20


Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bu sabaha karşı saat 04.02’de Aydın’ın Didim ilçesi Taşburun balıkçı barınağı açıklarında şüpheli bir bot durduruldu. İçerisinde 9 Orta Afrika, 14 Suriye, 24 Irak ve 7 Filistin olmak üzere toplam 54 kaçak göçmen bulunan lastik bot saat 06.00’da Didim Limanı’na çekildi.


11’i kadın, 25’i erkek, 14’ü erkek çocuk ve 4’ü kız çocuk olan göçmenler, işlemlerinin yapılması için Aydın İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.




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