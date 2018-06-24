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24 Haziran 2018 12:55

Didim’de 65 bin seçmen oy kullanmak için sandığa gitti

Cumhurbaşkanı ve 27.

Didim’de 65 bin seçmen oy kullanmak için sandığa gitti

24 Haziran 2018 12:55

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. Didim’de ise 65 bin 215 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.


Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde başlayan oy kullanma işlemi Didim’de de saat 08:00 itibariyle başladı. Ülke genelinde sandıklar saat 17:00’de kapanırken, Didimliler ise sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. 16 Nisan halk oylamasında 56 bin 664 olan seçmen sayısı bu seçimde artarken 24 Haziran seçimlerinde Didim’de 65 bin 215 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Didimliler güzel ve güneşli bir havada oy kullanırken, Emniyet güçlerinin ise okul bahçelerinden güvenlik tedbir aldıkları görüldü. Oy kullanan Didimliler ise, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.




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