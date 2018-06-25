Didim’de AK Parti ve MHP’liler seçim zaferini kutladı

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarının açıklamaya başlamasının ardından AK Parti Didim ilçe teşkilatı partilileri ağırladı. Seçim sonuçlarının ardından AK Partililer ile MHP’liler Kent Meydanında havai fişekler atarak seçim zaferini kutladı.

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini AK Partililer ile MHP’liler birlikte kutladı. AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı partililerle birlikte seçim sonuçlarını ilçe binasından takip etti. Seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Didim’de AK Partiye gönül verenler ilçe binası önünde sloganlar atarken, kutlamalar Kent meydanında gerçekleştirildi. Ellerinde AK Parti bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleriyle alana katılan partililer müzik eşliğinde sloganlar atıp, seçim zaferini kutladı.

İlçe Başkanı Maşallah Subaşı seçimi kazandıklarını belirterek, “Biz sokaklara çıkınca ellerimiz tutmadılar. Ellerimizi geri ittiler, ne için Tayyip Erdoğan gitsin dediler. Her birimiz Erdoğan’ız; Erdoğanlar bitmez. Zaferimiz kutlu ve mübarek olsun.”diyerek tüm teşkilat üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AK Partililer daha sonra Atatürk bulvarı üzerinde yaya olarak ve araçlarla konvoy yaparak seçim zaferini kutlarken, alana daha sonra MHP’liler de katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve MHP bayrakları ile katılan partililer AK Partililerle birlikte seçim zaferini kutladı Kutlamalar kapsamında havai fişek atılırken, müzik eşliğinde şarkılar çalınıp halaylar çekildi.