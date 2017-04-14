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14 Nisan 2017 15:49

Didim’de ‘Akköy Çileğinin’ tanıtımı için hasat şenliği düzenlendi

Didim Ziraat Odası öncülüğünde İlçede yetiştirilen Akköy çileğinin tanıtılması amacıyla Çilek hasat şenliği düzenlendi.

Didim’de ‘Akköy Çileğinin’ tanıtımı için hasat şenliği düzenlendi

14 Nisan 2017 15:49


Akköylü çilek üreticisi Ali Olgun’a ait serada düzenlenen şenliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Destici, kurum amirleri, Akköy mahallesi sakinleri ile çilek üreticileri ile bazı vatandaşlar katıldı. İlçe protokolü serayı gezerek kendi elleriyle çilek toplarken Başkan Atabay, Oda Başkanı Gökdemir ve çilek üreticisi Ali Olgun serayı gezerek çilek yediler.


Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgiler veren Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir Didim’e özgü Akköy çileğinin tanıtımına ağırlık vereceklerini ifade ederek “Çilek ürünümüz oldukça iyi noktalara gelmiş bulunmakta; çileğin burada gelişmesi ve başlangıç noktasında Tarım Bakanlığımızın Kırsal kalkına ve köylere hizmet götürme birliği çok önemi var. Çilek üreticisinin ve bağ-bahçede çalışanların sıkıntıları var. Buna aynı zamanda el atmak ve destek olmak gerekiyor. Bu vesileyle Belediye Başkanımızla bu konuyu görüştük. Önümüzde Vegan festivali var; Başkanın bizim üreticilerimize buraya taşıyacak ve artık top başkanımızda.” ifadelerine yer verdi.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise, “Ben bugünü önemsiyorum; Didim’den bir takım markalar çıkarmamız lazım. Gerçekten bu çileği yediğimiz zaman dışarıdan aldığımız çilek arasında koku ve lezzeti arasında bir fark var ve gerçekten çok farklı; Önce civarımızdaki iller ondan sonra niye bütün Türkiye bunu sunmayalım? Akköy çileği olarak inanıyorum ki ben Türkiye çapında bilinir hale getireceğiz. Bununla ilgili de bu yıl birincisi düzenlediğimiz Didim Vegan festivalinde çilek üreticilerine yer verelim ve orada bunu tanıtalım dedik. İlk olmasına rağmen bunun duyurusunu da Türkiye çapında iyi yaptık” dedi.



Çilek üreticisi Ali Olgun ise, 17 Ağustos Marmara depreminin olduğu gün çilek üretimine başladıklarını ve 18 yıldır yaptığını belirterek; “İlk günü unutamam; Gölcük depremi olmuştu. 18 yıl olmuş. Zamanın Kaymakamı ve İlçe Müdürünün destekleriyle Sosyal dayanışma fonunda teşvik kredisi verildi. 4 kişi ekim yaptık ama ben devamını başarabildim. Arkamdan gelenler var. Buna layık görmeleri beni mutlu etti. Devamı oldu. 15-16 arkadaş olduk; topraklarımız uygun ve aroması farklı bir çilek. Çarşamba ve Cumartesi günleri halk pazarına satış yapıyoruz ayrıca sera önünde de alıcılara veriyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından Çilek üretimi yapan 16 üreticiye İlçe protokolünce teşekkür plaketi verildi; ardından davetlilere ikramlarda bulunuldu.




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