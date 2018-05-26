Didim’de alacak verecek kavgasında silahlar patladı

Olay, Yeni Mahalle Selanik caddesi üzerinde iftar saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; gün içerisinde yaşanan bir kaza sonrasında iki taraf kendi aralarında alacak verecek meselesi dolayısıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın çıkmasının ardından olay yerinde bulunanlardan biri cebinden çıkardığı tabancayla havaya 6 el ateş açtı. Silah sesinin duyulmasının ardından karşı grup olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar ve esnaflarda kaçışmaya başladı.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda Polis gönderilirken, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olay esnasında tabancadan çıkan mermiler polis tarafından olay yerinde bulundu. Olaya karışan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Altınkum polis karakoluna götürülürken, olay esnasında kaçan diğer şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili olarak geniş çağlı soruşturma başlatıldı.