Didim’de aranan 2 zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan toplam 6 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan D.L.D. isimli zanlı, yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Didim polisinin gerçekleştirdiği diğer denetimlerde ise, “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan aranması olan ve yakalanarak gözaltına alınan Ş.T. isimli zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.