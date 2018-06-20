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20 Haziran 2018 14:00

Didim’de aranan 2 zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 1’i kesinleşmiş hapis cezası bulunan olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı.

Didim’de aranan 2 zanlı yakalandı

20 Haziran 2018 14:00


Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan toplam 6 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan D.L.D. isimli zanlı, yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Didim polisinin gerçekleştirdiği diğer denetimlerde ise, “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan aranması olan ve yakalanarak gözaltına alınan Ş.T. isimli zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.




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