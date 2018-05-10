Didim’de Asenaların başına Dikmen atandı

Yeni İlçe Kadın Kolları Başkanı Dikmen’in göreve tebliğ edilmesinin ardından MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya ve MHP’li Belediye Meclis üyesi Eda Yücel İlhan, Kadın Kollarının yeni başkanı Dikmen’e hayırlı olsun temennisinde bulunup görevine başarılar diledi.

MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya “Kadın kolları başkanlığına atanan Tülin Dikmen başkanımıza hayırlı olsun. Allah bu kutlu yolda kılıcı keskin olsun.”dedi. MHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülin Dikmen ise kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaklarını dile getirdi.