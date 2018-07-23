Didim’de aynı yönde aynı dakikalarda peş peşe iki kaza

Kaza içerisinde, kazanın yaşandığı olayda 2’si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Didim Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Didim’den Akbük yönüne seyir halinde olan M. K’ nın kullandığı 07 D 3830 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan M.T’nin kullandığı 06 ABL 476 plakalı araca arkadan çarptı. Diğer yönde uygulama yapan Emniyet güçleri hemen kazaya müdahale ederek, yol güvenliği aldı.

Kazanın olduğu gören 06 EY 0117 plakalı aracın sürücüsü Z.Y yavaşladığı esnada, arkadan seyir halinde olan Ö.F.Ü’nin kullandığı 35 KKV 42 plakalı araç, Z.Y’nin kullandığı araca arkadan çarptı.

Kaza içerisinde yeni bir kazanın meydana geldiği olayda 07 D 3830 plakalı otomobil sürücüsü M.K ile 35 KKV 42 plakalı aracın sürücü Ö.F.Ü diğer araçlarda yolcu olarak bulunan 2’si çocuk toplam 7 kişi yaralı olarak ambulanslarla Didim devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Kapanan yol sebebiyle diğer araçlar tali yoldan güvenli şekilde yönlendirilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.