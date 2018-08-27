Didim’de balık ekmeğe yoğun ilgi

Aşçı Ayten Başkın, Didim’de uzun süredir restoranların mutfak kısmında çalıştığını belirterek, turizm sezonun da sahilde deniz kıyısında tekne içerinde tezgahta pişirdikleri balık ekmek servisi yaptıklarını söyledi. Balık çeşitleri olarak Uskumru, Sardalye, Kalamar ve Hamsi çeşitlerin yer aldığını ifade eden Başkın, tezgahlardaki balıklara kadının eli değmesi ayrı bir değer kattığını düşündüklerini belirterek, gerek yerli ve gurbetçi vatandaşlar gerekse yabancı turistlerce ilgi gördüklerini belirtti.

Yurt dışından ailecek Didim’e tatil için geldiklerini belirten Zahide Yılmaz’da, ikinci kezdir Didim’e geldiklerini belirterek, "Didim çok güzel bir turizm ilçesi ancak sezonun en yoğun yaşandığı Temmuz ve Ağustos ayında geldiğimizden nüfuz çok kalabalık ve hizmetlerde aksaklıkların yaşandığına tanık oluyoruz. Özellikle Altınkum’da otopark sorunu hat safhada ve yer kalmadığı gibi sokakların da dar olması nedeniyle araçların park edilmesi sorunu yaşıyoruz. Altınkum Yalı Caddesi ve sahil kordonun da araçlara kapalı olması sevindirici. Sahilde deniz içerisinde teknelerde pişirilen balık ekmeğe yoğun bir ilgi var. Nezih ortamda ailece oturup denizin sesi eşliğinde balık ekmek yemek değişik geliyor" diye konuştu.

Restoran işletmecisi Adem Demirer’de, Didim’de özellikle Taşburun balıkları ülke genelinde adından söz ettirdiğini belirterek, ilçede balık yemek kültürün daha da yaygınlaştırılması için gerek üniversitenin gerekse sivil toplum kuruluşlarında desteğiyle ilgililerce bu alanda yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.