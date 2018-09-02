Didim’de barış güvercini 23. kez havalandı

düzenlenen “Didim Barış Şenliği” renkli etkinliklerle kutlandı. Şenlik kapsamında Emre Aydın konseri düzenlendi.

Didim Belediyesince Geleneksel hale gelen Didim Barış Şenliği 23.sü etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak “Çocuklar barışı çiziyor etkinliği yapıldı. Etkinlikte Başkan Atabay resim çizen çocuklara ücretsiz kitap dağıttım. Ardından her yıl düzenlenen geleneksel barış yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil, bazı CHP’li belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalı caddesinde 2 km’lik yürüyüş marşlar ve şarkılar eşliğinde gerçekleştirildi. Yürüyüşün sonunda Aytepe’de Barış meşalesi yakıldı ve barışın simgesi “Beyaz Güvercin” uçuruldu. Etkinlikle tekne gezisi ile tamamlandı.

Barış şenliği etkinlikleri kapsamında Kent meydanında ise Emre Aydın konseri düzenlendi. Pop Müziğinin güçlü isimlerinden Emre Aydın, Didim’e son olarak 25 yaşındayken geldiğini belirterek “Didim’i çok güzel buldum. Ben de Aydınlı sayılırım çünkü Annem Aydınlı; Didim’de bu muhteşem kalabalıktan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle güzel vakit geçireceğiz.”dedi. Aydın, kendi şarkılarının yanı sıra Rock müziğinin unutulmaz eserlerini de Didimlilerle seslendirdi. Konsere yaklaşık 10 bine yakın Didimli dinlerken, Didimliler Emre Aydın’ın şarkılarıyla unutulmaz bir gece geçirdi.

Şenlikle ilgili konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Bugün dünya için çok önemli ve anlamlı bir gün; sağlık ve teknolojik şeyler insanlık için yapılıyor keşke bugünü kutlamasak ama Dünyanın bir çok yerinde açık yada kapalı olarak savaşlar var. Keşke bunlar olmasa; çünkü çocuklarımız var. Onlara güzel bir dünya bıraksak Bu konuda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz bir sözü var; “Yurtta barış Dünyada barış” keşke bu sözü anlayabilsek; inşallah bir gün gelir ve o gün bu günü kutlamayız. Ben tüm Dünyanın Barış gününü bir kez daha kutluyorum” dedi.