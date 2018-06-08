Didim’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde düzenlenen ödül törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Oda başkanları, İlçe milli eğitim şube Müdürleri, okul müdürleri, veliler ve ödül alacak öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir yaptı. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Aydın İl genelinde çeşitli zamanlarda akademik, kültüreli sosyal, spor ve sanat dallarında Didimli bir çok öğrencinin derece elde ettiğini belirterek, derece elde eden öğrenciler için törenin düzenlenmesine karar verildiğini belirtti. Akdemir Didim’de ilk yılında veli-öğretmen ve öğrenci üçgeninde bir çok proje yaptıklarını dile getirdi ve projelerle ilgili olarak sunumlarda bulundu.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise hafta sonunda okulların kapanacağını hatırlatarak, ödül törenine katkı sunanlara da teşekkür etti. Amaçlarının üzüm yemek olduğunu dile getiren Kaymakam Türköz, “Akademik başarı konusunda Didim gerçekten başarılı bir ilçe; bunu en son yapılan ve adı değişen Teog’ta gördük. Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı; ayrıca kültürel ve sosyal konularda da faaliyetler oluyor ama pek gündem oluşturamadık. Öğretmenlerimiz bazı projeler üzerinde çalışıyor; eksikliklerimizi biliyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Yeni dönemde daha güzel ve etkin çalışmalar olacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın ili geneline çeşitli yarışmalarda dereceye giren 63 öğrenciye ödüller ilçe protokolü tarafından verildi.