Didim’de Belediye kursiyerleri belgelerini aldı

Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe başkanı Nurettin Koçak, Belediye başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz ile eğitmenler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Başkan Atabay Didim Belediyesinin her yıl düzenli olarak bu kursları verdiğini ve kadınlara ekonomi anlamında katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Farklı kursların açılması noktasında girişimlere açık olduğunu kaydeden Başkan Atabay, kursiyerlere yeni ve büyük bir yer kazandırılması için Mal Müdürlüğüyle yer aradıklarını da sözlerine ekledi.

Sertifika almaya hak kazanan kursiyer ve eğitmenlere Başkan Atabay, İlçe başkanı Nurettin Koçak, Başkan yardımcısı Yılmaz tarafından sertifikaları verildi.