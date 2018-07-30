Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 12:23

Didim’de Belediye kursiyerleri belgelerini aldı

Didim Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesinde her yıl çeşitli branşlarda düzenlenen kurslarda eğitim alan kursiyerler sertifikalarını Başkan Atabay’ın elinden aldı.

Didim’de Belediye kursiyerleri belgelerini aldı

30 Temmuz 2018 12:23


Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe başkanı Nurettin Koçak, Belediye başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz ile eğitmenler ve çok sayıda kursiyer katıldı.


Başkan Atabay Didim Belediyesinin her yıl düzenli olarak bu kursları verdiğini ve kadınlara ekonomi anlamında katkı sunmayı amaçladığını söyledi. Farklı kursların açılması noktasında girişimlere açık olduğunu kaydeden Başkan Atabay, kursiyerlere yeni ve büyük bir yer kazandırılması için Mal Müdürlüğüyle yer aradıklarını da sözlerine ekledi.


Sertifika almaya hak kazanan kursiyer ve eğitmenlere Başkan Atabay, İlçe başkanı Nurettin Koçak, Başkan yardımcısı Yılmaz tarafından sertifikaları verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç