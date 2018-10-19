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Didim'de bir evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Hisar Mahallesi 2825 sokaktaki bir evden gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde ikametten hırsızlık konusunu gerçekleştiren D.Y isimli şahıs tespit edilerek polis tarafından yakalandı. D.Y sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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