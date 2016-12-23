Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 10:03

Didim’de bir saha daha satışa çıkardı

Didim’de bir saha daha satışa çıkardı

23 Aralık 2016 10:03

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Didim’de Altınkum Mahallesinde yer alan 1939 ada 4 parsel’i, satışa çıkardı.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirecek. Bu kapsamda Didim Altınkum Mahallesinde bulunan 1939 ada 4 parsel’deki 7.509,81 m2’lik yer özelleştirme için ilana çıktı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi sitesinde yer alan ilanda 550 TL geçici teminat ücreti, 300 TL ihale şartname ücreti isteniyor. İlan için son başvuru tarihinin 3 Şubat 2017 tarihi olduğu belirtildi.
Özelleştirmeye çıkılacak yerin ise Altınkum Yalı Caddesinde Yedi Emin otoparkının arkasındaki alanın olduğu öğrenildi.
Bilindiği üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi başkanlığı Altınkum mahallesindeki 1020 parsel’i özelleştirme kalkmasının ardından ilçede tepkiler oluşmuş ve sivil toplum ile belediye konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç