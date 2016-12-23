Didim’de bir saha daha satışa çıkardı

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Didim’de Altınkum Mahallesinde yer alan 1939 ada 4 parsel’i, satışa çıkardı.



Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirecek. Bu kapsamda Didim Altınkum Mahallesinde bulunan 1939 ada 4 parsel’deki 7.509,81 m2’lik yer özelleştirme için ilana çıktı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi sitesinde yer alan ilanda 550 TL geçici teminat ücreti, 300 TL ihale şartname ücreti isteniyor. İlan için son başvuru tarihinin 3 Şubat 2017 tarihi olduğu belirtildi.

Özelleştirmeye çıkılacak yerin ise Altınkum Yalı Caddesinde Yedi Emin otoparkının arkasındaki alanın olduğu öğrenildi.

Bilindiği üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi başkanlığı Altınkum mahallesindeki 1020 parsel’i özelleştirme kalkmasının ardından ilçede tepkiler oluşmuş ve sivil toplum ile belediye konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.