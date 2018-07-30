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30 Temmuz 2018 13:31

Didim’de çehresi değişen 3. koy basına gezdirildi

Didim’in en önemli koylarında birisi olan ve imara açılmasının ardından Didim Belediyesince yeni bir çehreye kavuşan 3.

Didim’de çehresi değişen 3. koy basına gezdirildi

30 Temmuz 2018 13:31

koy plajındaki çalışmalar basın mensuplarına anlatıldı.


Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay sezon başlamadan önce 3. koyda başlattılan çalışmaları anlattı. Çalışmalar kapsamında 3. Koy için birisi yeni olmak üzere iki yeni yol açılırken, yol üzerinde ağaç dikimi, kaldırım ve parke taşı döşeme işlemleri tamamlandı. Didim’in eski evlerinden esinlenerek yapılan işletmeler mimarisiyle büyük beğeni toplarken, var olan plaj ise 3 katına ulaştı. Aydınlatma çalışmaları halen devam ederken, plajda büyük bir otopark yeri ise hazırlandı.


Başkan Atabay’ın plaj ziyaretinde tatilciler duydukları memnuniyeti bizzat kendileri iletirken, yeni görünümün Didim’e yakıştığını dile getirdiler. Başkan Atabay ise gazeteciler yaptığı açıklamada “3.koyu kullanılabilir hale getirip halkın hizmetine açmaktı; burada yapılan plan vardı ama bu koydaki estetik yapıya karşı çıkanlar oldu. İlla taşlaşması gerekmiyor. Planı iyi yazılınca böyle güzellikle ortaya çıkıyor. Günlük yaşamı zorlaştıracak bir şey yok; doğanın bu güzelliğini ortaya çıkardık. Bu işletmelerin tüm özellikleri plana işlenerek yapıldı ve eski mimari örnek alındı. Gelen insanlar mutlu; burada bir estetik kaygımız var. Plajı büyüttük; son derece bakımlı; kısıtlama zorlama yok. Bunun gibi plajları el atınca halkın hizmetine açacağız” şeklinde konuştu.




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