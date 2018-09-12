Didim'de deniz bisikletiyle koybolan 4 kişi bulundu

Didim’de deniz bisikletiyle açılan ve geri dönmeyen 4 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.
Didim'de deniz bisikletiyle açılan ve geri dönmeyen 4 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Didim sahilinden deniz bisikletine binerek Didim açıklarına doğru seyreden 4 kişinin süresi içerisinde geri dönmedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Didim açıklarını tarayan sahip güvenlik ekipleri, açık denizde kaybolan 4 kişiyi buldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 4 kişi Didim Marina'ya getirildi.