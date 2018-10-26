Didim'de dernek ve markete uyuşturucu baskını

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin bir dernek ve markete yaptığı baskında çok miktarda esrar ve sukunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez 405 Sokak üzerinde bulunan bir market ve dernekte yapılan aramada market içerisinde 12 adet fişek olarak satışa hazırlanmış esrar maddesi ve 50,84 gram sukunk uyuşturucu maddesi, dernekte yapılan aramada ise 3 adet fişek olarak hazırlanmış esrar maddesi ile 9,7 gram sukunk uyuşturucu maddesi bulundu. Yapılan sorgulamada derneğin çaycısı olan A.Ş. ve Dernek Başkanı Y.B. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.