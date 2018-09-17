2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Didim'de ders zili çaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce resmi tören yapılırken, her okulda kendi içerisinde yaptığı törenle yeni eğitim yılına merhaba dedi.

Didim'de yeni eğitim öğretim yılı heyecanı yaşandı. Didim'de 9 bin fazla öğrenci ile 600'den fazla öğretmen ders başı yaparken, ilk resmi program Kent meydanında yapıldı. Kent meydanındaki resmi açılış törenine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz, Didim İlçe Milli Eğitim Müdür vekili ve Şube Müdürü Fahrettin Türk, Daire müdürleri, Oda başkanları, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. Törende Didim İlçe Milli Eğitim Müdür vekili ve Şube Müdürü Fahrettin Türk öğretmen ve öğrencilerle Atatürk anıtına çelenk koydu; ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal marşı okundu.

Öte yandan ise ilçedeki diğer okullarda kendi içerisinde açılış töreni düzenlendi. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerinin heyecanlı olduğu görülürken, velilerde çocuklarını yalnız bırakmadıkları görüldü.