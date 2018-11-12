Didim'de destinasyonunun önemi forumda görüşüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde “Turizmde Destinasyonunu Önemi” konulu toplantı

Almanya Seyahat Acenteleri birliği başkanı (DRV) Norbert Fiebig'de katımlıyla gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi ile Didim Ticaret Odası işbirliğiyle D- Marin Yacth clubte gerçekleştirilen toplantıya Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Almanya Seyahat Acenteleri birliği başkanı (DRV) Norbert Fiebig, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Didim EKK Kooperatifi başkanı Ali İhsan Kubaliç, Ticaret odası meclis üyeleri,turizmciler ile otel yöneticileri ile DRV yöneticileri katıldı.

Toplantının moderatörlüğünü Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi ve Didim'in fahri hemşehrisi Turizmci Hüseyin Baraner gerçekleştirdi.

Baraner oturum öncesinde yaptığı konuşmada Didim'de herkesin kendi imkanlarıyla işler yapmaya çalıştığını belirterek” Bugün burada uluslar arası düzeyden bir toplantı yapılacak; bu bir yatırım ve tanıtım toplantısı; bu verimli olacak. Didim'in ilk yatırımcı forumu olacak. İki gündür Didim'deyiz ve heyetle geçirdik.”dedi.

Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ise ilçeye hayırlı olmasını dilerken verimli bir toplantı olması temennisinde bulundu.

Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasında “Gerçekten turizmde destinasyonunun önemi altında topladığımız konular Didim için önemli; Özellikle DRV başkanının Didim'de olması çok önemli; destinasyonda yerel yönetiminin önemi çok fazla; bu noktada gelen yatırımcılar için şehri derli toplu olması çok önemli. Burada çekirdek kadroların olması önemli bir adımdır. Alman halkını ve yatırımcılarını şehrimizde ağırlamak istiyoruz.”dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise katılım sağlayan herkese teşekkür ederken, bu tür bir organizasyonun kazandırılmasından emeği geçenlere de ayrıca teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Almanya Seyahat Acenteleri birliği başkanı (DRV) Norbert Fiebig Türkiye'nin önemli rol oynayan bir konuma geldiğini belirterek “Türkiye yeniden piyasada hatta 2015 sayılarını yakaladı. Avrupa piyasalarında eşit ve yedek destinasyon olmadığından Avrupa'da bulunmadığından dolayı bunun için yakaladı. Turistler yeniden Türkiye'ye geri döndü. Türkler ve Almanlar arasındaki dostluk bunun temelini oluşturuyordu. Bu başarıyı 30-40 yıldır yaşanan dostlukta da gördük ve yakaladık. Türkiye şu an 2018 sezonunda İspanya'dan sonra ikinci sıraya oturdu. Avrupa'da İspanya birinci Türkiye ikinci sırada; geçen ay Federal Almanya Bakanı Ankara'ya geldi. Yakın tarihte Türkiye-Almanya arasında bir forum kurulacak ve içerisinde Turizm forumu olacak.”dedi.

Toplantıda FTI adına Hicabi Aydın, DRV adına Volker Adams, Accor adına Michale Artman, Studiosus adına Ernst Kölnsberger, Sancarbarlaz tour adına Önder Sancarbarlaz, TÜRSAB Yönetim kurulu üyesi Mücella Kantaroğlu, Rafinesse Travel adına Hikmet Atilla ve DRV başkanı Norbert Fiebig katılımcılarla karşılıklı öneri ve fikir alış verişinde bulundular.