Didim’de Engelliler Günü kutlamaları

Didim’de bir otelde gerçekleşen etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, dernek üyesi engelliler ve aileleri katıldı.

Etkinlik Didim ve Yöresi Engelliler Derneği ile Didim Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle kurulan Engelsiz Korosu’nun şarkılar seslendirmesiyle başladı.

Ardından açılış konuşmasını yapan Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, ilçede engellilerin sorunlarını giderme noktasında çalıştıklarını belirterek, “Didim’de her dönem görev yapan kaymakamlardan, belediye başkanlarından ve Didimlilerden büyük destek gördük. 1001 Sevgi Gönüllüleri oluşumu bizlere büyük katkı sağladı. Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay da dernek yerimizin tamamlanması, engellilere araç alınması, engellilere yönelik parkın düzenlenmesi ve aracın engellilere hizmet etme noktasında Didim ve Yöresi engellilerine çok güzel hizmetler sundu. Ayrıca engelliler plajı ve engellilerin araçlarını şarj etme sıkıntıları için şarj ünitesi konularını da başkanımıza anlattık. Bunları da kısa sürede yapılacağına inanıyorum.” dedi.

Geceye katılan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ise kendilerini davet eden Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş’a çiçek takdim etti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da sadece engelliler gününü değil, topluma faydalı olmaları gereken her türlü günü hatırlamaya çalıştıklarını ifade ederek “Yaşantımızda, onlarla beraber olmamız gerekiyor. Esas engeli biz onlara göstermememiz lazım. Biz eğer onları güncel yaşantı içerisine sokamıyorsak, onlar engelli değil bizler engelliyizdir.”dedi. Yerel yönetim olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını anlatan Atabay, şunları söyledi: “Engelliler için şarj istasyonlarını ocak ayının sonuna kadar tespit edilen yerlere koyacağız. Bu konuda engeli de aşmış olacağız. Bunun dışında Akbük, Altınkum ve 3.Koy’da engelli kardeşlerimizin denize ulaşabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu plajları da mayıs ayında hazır hale getireceğiz.”dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise yaptığı konuşmada “Bu tür günler, farkındalık günü. Özel insanlarımızın problemlerini 1 güne sığdıramayız. Amacımız farkındalık oluşturmak. Ben bugün özel bir gün geçirdim, sevdiklerimle beraber oldum. Ama bu özel insanlarımız, doğadaki farkındalığa sahip değiller. Bizim sağlıklı insan olarak yaptığımız milyonlarca aktivitelerimizi bu özel insanlarımız maalesef her gün yapamıyorlar. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Onlar için yapılması gerekenleri hep birlikte yapmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Kendisi de belli bir dönem engelli yaşayan Sinema sanatçısı Muratcan Bozarslan ise gecede sahneye koyduğu ve engellilerin hayata bakış açısının anlattığı oyun beğeni topladı.

Konuşmaların ardından 2 akülü sandalye, ihtiyaç sahibi iki engelliye bağışlandı. Didimli iş adamı Cuma Subaşı tarafından alınan akülü sandalye, yüzde 87 fiziksel engelli Hikmet Karakuş’a verilirken, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Ege Grubu’nda mücadele eden Didim Masterler Futbol Takımı tarafından alınan akülü sandalye ise yüzde 90 fiziksel engelli, kelebek hastası Mesut Bilgehan’a teslim edildi. Ardından çekiliş yapılarak, birçok hediye dağıtıldı. Kazanılan hediyeler de vatandaşlar tarafından Didim ve Yöresi Engelliler Derneği’ne bağışlandı. Geceye katılan engelliler ve aileleri, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.