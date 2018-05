Didim’de Engelsiz fest heyacanı sürüyor

Didim Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ile Didim ve yöresi Engelliler Derneği işbirliğiyle 2. Engelsiz Fest etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Festivalin ikinci gününde Apollon Tapınağından Yalı Caddesine kadar araçlı kortej düzenlendi. Ardından Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Dernek Başkanı Bedri Altıntaş’ın da yer aldığı kortej cadde boyunca Engeliler ve aileleriyle birlikte yürüyerek farkındalık mesajı verdi.

Festival alanında gelen kortej daha sonra alanın açılış kurdelasını kesti. Stantların açıldığı festival alanında etkinlikler halk oyunları gösterileri ile başladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından ilk konuşan Dernek başkanı Bedri Altıntaş bu yıl ki festivale emek veren ve katkı sunan Didim Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesine teşekkür etti. Altıntaş “Biz farkındalık yaratmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. Ne anabiliyoruz ne de kutlayabiliyoruz. Tüm kurumlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Bizlerin engelliler için sorunları var; kanun yapanlar yerel yönetimlerde bunu biliyor. Bizlerin isteklerini de yerine getirmeye çalışılıyor. Tabii her şey imkan meselesi; bu hafta boyunca etkinliklerimiz sürecek.”dedi.

“HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ”

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Bunlar farkındalık yaratmak için insanların bizimle beraber yaşarken nasıl engellerle karşılaştığını görebilmek için güncel hayatın içerisinde onları hatırlamamız için düzenlenen organizasyonlardır. Türkiye’de bu tip işler olsun diye değil ciddi şekilde paydaşlarıyla beraber yapılmaktadır. Toplumda bu farkındalık artmaktadır. Biz bu işleri görevimiz olduğu için değil içimizden geldiği için yardımcı oluyoruz. Çünkü hepimiz engelli adayıyız; garantimiz yok. Bizlere bu süreçte yardımcı olan Aydın Büyükşehir Belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, Kaymakamımız Mehmet Türköz’e ve Garnizon Komutanımıza teşekkür ediyoruz.”dedi.

“3 S İLE HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN AŞARIZ”

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz “Didim’de isim ve içeriği en güzel festival; emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir farkındalık eğitimi; bunu en güzel ben biliyorum. Benim ailemde de bir engelli var ve 3-4 yıl önce sağlıklı iken şu an engelli durumda Biz sağlıklı insanlar için yaşam bazen zor ama sizler için daha da zor; devletimiz ve yerel yönetimiz sizlere hizmet vermeye çalışıyor yeterli değil ama sizlerin sorunlarıyla ilgilenmek bizim de görevimiz. 3 S ile her şeyi aşarız. Sevgi, Saygı ve sabırla her şeyin üstesinden geliriz.”dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Büykşehir Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinden Kadın efeler zeybek gösterleri sundu; ardından Engelliler ve aileleri de zeybek oynadı. Ardından sahne alan Grup Eflatun en güzel şarkılarını etkinliğe katılanlar için seslendirdi.