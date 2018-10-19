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Didim'de gasp olayına karışan iki şahıs yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde gasp olayına karışan iki şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde gasp olayına karışan iki şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Çamlık Mahallesi Aytepe caddesi'nde bulunan çamlık alanda meydana gelen gasp olayı üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde gasp olayına karıştıkları tespit edilen O.D ve G.A isimli şahıslar polisin başarılım operasyonu ile ele geçirildi. Yakalanan iki şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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