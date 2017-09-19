Didim’de Gaziler Günü etkinlikle kutlandı

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Oda başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, ve davetliler katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi Sefer Tatar ve gaziler davetlilerle tek tek ilgilendi.

Etkinlik kapsamında İlçe Müftülüğü personelinde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kuran-ı kerim okundu ve dua edildi. Ardından Akköy Su ürünlerinin katkılarıyla davetlilere balık ekmek ikram edildi.