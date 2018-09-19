Didim'de Gaziler Günü kutlamaları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Gazilik unvanı verilmesi sebebiyle her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü nedeniyle Didim'de törenlerle kutlandı.

Kent meydanında yapılan çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, , Didim Belediye Başkan ı A. Deniz Atabay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi Sefer Tatar, kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, oda başkan ve yöneticileri, Didimli gaziler ile öğrenciler katıldı.

Törenler çelenk koyma töreniyle başladı. İlçe Protokolü, Didim Muharip Gaziler Derneği ile THK Didim Şubesi Atatürk anıtına çelenk koydu. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal marşı okundu. Törende ilk konuşan Esra Karakaya Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Murat Bekler konuşmasında Tarih bilincinin önemine değindi. Bekler “Vatan coğrafyasında birlik ve beraberlik içerisinde başı dik onurlu yaşıyoruz. Bunu bayrak vatan ve yüce değerler için canından vaz geçen aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. “dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilciliği üyesi Hüseyin Ağgül ise “Yüce Atatürk 19 Eylül'de Gazilik ve Mareşallik unvanı verilmiştir. Gaziliğin inanç bağında ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Gazilik yüce milletin birlik ve beraberliğini kararlığını ve vatan sevgisini kararlılığını göstermektedir. Bu kapsamda bizlere yalnız bırakmayan devlet erkanına da teşekkür ediyorum” dedi.