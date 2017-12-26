Didim’de geleneksel “Boxing day” etkinliği

Didim’de geleneksel hale gelen sokak hayvanları için Aralık ayında denize girme etkinliği bu yıl da yapıldı. Aralık ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde Altınkum’daki bir kafede bir araya gelen ilçedeki yerleşik yabancı uyruklular ile Türk vatandaşları tasarladıkları hayvan kostümleri ile Altınkum Plajı’nda denize girdi. Bu yılki etkinliği Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de ziyaret edip etkinliğe destek verdi.

Sokakta yaşayan hayvanlar yararına gerçekleşen etkinliğe aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu grup hayvan kostümleri ve kadın kostümleri giyerek katıldı. İlçede havanın da güzel olmasıyla birlikte grup üyeleri hep birlikte denize koştular. Yaklaşık 15 dakika suda kalan grup izleyicilerin alkışları eşliğinde denizden çıktı. Etkinliğe destek olmak için gelenler de denize girenleri kıyıda izledi.

Didim Belediyesinde görevli veteriner hekim Ali Karahallı, “Bildiğiniz üzere ’Boxing day’ adı altında İngilizlerin Christmas günü olarak adlandırdığımız bir günde sokak hayvanları yararına da düzenlemiş olduğumuz yüzme etkinliğimize katılanlara hayvan dostları adına teşekkür ediyorum. Ortak bir paydada buluştuğumuzu düşünüyorum. Bu soğuk havada sokak hayvanlarının çektiği sıkıntıları, açlığı yer bulma sıkıntısını, en iyi bugün anlayabileceğimiz için onların yararına bir organizasyon düzenledik. Öncelikle bunun Didim’den tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” dedi.

Etkinliğe katılan bir vatandaş ise, “Onların adına bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize; insanları duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sokaktaki hayvanlar bir kap su ve yemek koyarlarsa bizler de onlar da mutlu olurlar” diye konuştu.

Etkinliğe katılan İngiliz vatandaşlar ise, “Umarım etkinlikte barınak için iyi bir yardım toplarız. Bütün amacımız sokak hayvanlarına yardımda bulunup katkı sağlamak, katılan herkes eğlenceli bir gün geçirdi” derken, bir diğer İngiliz vatandaş ise, “Biz çılgın insanlarız ve bu çılgınlıkları sokak hayvanları için yapıyoruz. Hayvanlara yardım edebilmek için buradayız” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılanların bağışlarıyla toplanan paraların, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı öğrenildi.