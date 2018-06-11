Didim’de iftar sonrası engelliler sevindirildi

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğin ardından bir açıklama yapan dernek başkanı Bedri Altıntaş, ilçede hayırseverler tarafından alınan akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi 8 dernek üyesi engelliye teslim edileceğini belirtti.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği üyesi Bahtı Şen, fiziksel engelli olduğunu belirterek, daha önce tekerlekli sandalye ile ulaşımını sağlamaya çalıştığını ancak akülü tekerlekli sandalye ile ilk defa tanışacağını ifade ederek hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti. Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu anımsatan Şen, kendilerini engelli hissetmediklerini, ancak yayalara ait alanların tanziminde engelliler de mutlaka düşünülerek onların ulaşımına engel olacak unsurların ortadan kaldırılmasını, tek bir caddede ve göz önü alanlarda sembolik değil tüm kaldırımların engellilere engel olmayacak şekilde tanzim edilmesini istedi.

Düzenlenen iftar yemeğine Didim Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Önder, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, sivil tolum kuruluşu temsilcileri, engelliler ve engelli yakınları katılırken iftar sonrası yapılan teslim törenin ardından engelliler aileleri ile birlikte akülü tekerlekli sandalyeleriyle evlerine dağıldı.