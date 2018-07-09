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09 Temmuz 2018 21:43

Didim’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Didim’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

09 Temmuz 2018 21:43


Kaza, Fevzipaşa Mahallesi Atanaj Caddesi üzerine meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; Didim’den kiraladığı 09 D 5866 plakalı yabancı uyruklu otomobil sürücüsü Bjoro B. seyir halindeyken karşı yönden gelen Recep K.’nın kullandığı 41 AAT 807 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.


Kazada araç sürücüleri yara almazken kiralık araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Mahnaz N. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali İhsan O. yaralı olarak ambulanslarla Didim devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Didim devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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