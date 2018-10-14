Didim'de ilk kez yarı maraton heyecanı yaşandı

Didim Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle ilk kez düzenlenecek olan “Didimaraton” 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapıldı.

Didim'de Hava muhalefeti nedeniyle 15 gün sonra yapılan maraton 10 km'lik halk maratonu ile 21 km'lik yarı maraton olarak iki ayrı şekilde yapıldı. Altınkum Yalı caddesinde gerçekleşen maraton koşusunun başlama startına Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, eski milli sporcular ve atletlerden Hamza Canavar, Mehmet Yurdadön, Veli Ballı ve Gazi Aşıkoğlu gibi önemli isimlerde katıldı.

Altınkum Yalı caddesinde başlayan maratonda 21 km'lik yarı maraton Atatürk Bulvarı, 19 Mayıs caddesi, Cumhuriyet Caddesi boyunca devam ederken, Adnan Menderes Bulvarı ile Liman yolu üzerinden startın başladığı yerde sona erdi. 10 km'lik halk maratonu ise Atatürk Bulvarı, güvenlik caddesi, Ege Caddesi, Liman yolu ile startın başladığı yerde sona erdi. Maraton boyunca emniyet güçleri ile zabıta tarafından güvenlik önlemleri alınırken, sporculara su ikramında bulunuldu. Maraton koşusunda Didim'in temiz havasının yanı sıra binlerce yıllık Apollon Tapınağı ve çevresin etrafını da koşucuların görmesi sağlandı.

21 km'lik yarı maraton koşusuna milli sporculardan Bursaspor adına koşan Resul Çevik birinci, Gaziantep spor kulübü adına koşan Üzeyir Söylemez ikinci ve GS spor kulübü adına koşan Aykut Taşdemir üçüncü oldu.

Maratonun birincisi Resul Çevik koşuyla ilgili değerlendirmesinde “Didim için yarı maraton düzenlemek bir nevi çağ atlamak demek; halkın sporu olması noktasında güzel bir organizasyon. Geçen hafta Bodrumdaydık. Bu hafta Didim'deyiz. Parkur benim istediğim gibiydi ve bende en iyi derecemi koştum. Benim için Didim özel bir yer oldu” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay parkurla ilgili yaptığı değerlendirme “Bütün katılanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir organizasyon oldu ki 15 gün evvel yapacaktık hava muhalefeti nedeniyle erteledik. Bugün bir çok yerde maraton koşusu var ama katılımda iyi, halkımızın da teveccühü iyi gelenler memnun; arazi yapımızda güzel. İki ayrı parkur çıkardık. Bugün rekor kırılsaydı bu da rekor sayılacaktı. İyi geçti, bir çok handikap olmasına rağmen bu yıl ilki bizi umutlandırdı. Seneye çok daha iyi bir organizasyon yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Yapılan ödül töreninde ise dereceye giren sporculara ödülleri ilçe protokolünce verilirken, yarışmaya katılan eski milli sporculara teşekkür şiltleri verildi.