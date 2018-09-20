Didim'de İlköğretim Haftası kutlamaları

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlköğretim Haftası törenlerle kutlandı.

Didim Mahir Özgür Damar ilkokulundaki kutlama programına Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir yaptı. Akdemir konuşmasında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslenerek “İnsanın en değerli varlığı, bilginin en yenilmez kuvvet, eğitimin vazgeçilmesi hizmet olduğunu düşünerek yeni eğitim öğretim yılının başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Evimizden sonra ikinci yuvamız, vatana ve millete hayırlı insan olmanın yolu olan okullarımız açıldı. Sizlerden hedefiniz ve hayalleriniz yüksek tutmanızı ve sizleri başarıdan başarıya koşan birer birey olmanızı diliyorum.” dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise konuşmasında yeni eğitim öğretim yılının açıldığını belirterek; “Sizler geldiniz okullarımız çiçek bahçesine döndü; biz üç ay boyunca çalıştık ve okullarımızı size hazırladık. Eğitim öğretim açısından ilçemize iyi bir noktada; bu yılda bir üst noktaya çıkarmak için el birliğiyle çalışacağız. Birlikte okullarımıza sahip çıkacağız” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler ve şarkılar okundu; ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Kutlama programının sonunda ilçe protokolü öğrencilerle birlikte okul bahçesine zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi.