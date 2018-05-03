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03 Mayıs 2018 15:18

Didim’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Aydının Didim İlçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi olay yerinden hayatını kaybetti.

Didim’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

03 Mayıs 2018 15:18


Edinilen bilgiye göre olay Altınkum mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. İnşaat çalışması süren binanın 5’inci katına çıkan Mehmet Ali Şanlı adlı işçi dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki diğer işçiler durumu fark ederken olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken savcılık incelemesinin ardından şahıs cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Didim Emniyeti tarafından soruşturma başlatıldı.




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