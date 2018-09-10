Didim'de iş dünyası bilgilendirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Genç İş Adamları Derneği (DİGİAD) tarafından iş dünyasına yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısının açılışın da konuşan DİGİAD başkanı Özgür Deniz, Didim'in üst sıralara taşınması için toplantının büyük bir öneme arz ettiğini ifade ederek, toplantının ilçede bir ilk olduğunu belirtti.

Düzenlenen toplantıya, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaleti Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kobaliç, siyasi parti temsilcileri ile iş dünyasından özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantı da, Didim'in turizmi, tarımı, ticari hacmi gibi önem arz eden önemli ekonomik değerleri, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.