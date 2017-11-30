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30 Kasım 2017 14:19

Didim’de iş dünyasından engellilere destek

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenleyeceği etkinliğine hayırsever bir iş adamı tarafından destek verileceği belirtildi.

Didim’de iş dünyasından engellilere destek

30 Kasım 2017 14:19


Dernek Başkanı Bedri Altıntaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirdikleri etkinliklere bu yıl bir firmanın sponsor olduğunu kaydederek “Bu yıl ki etkinliğimizdeki tüm giderleri iş adamı Cuma Subaşı karşılayacak. Ayrıca bir engelli kardeşimize de akülü tekerlekli sandalye de bağışında bulunacak. Bu da bizim için ayrı bir gurur; bu sponsorluk ilk Biz kurulduğumuz günden bu yana umudumuzu yitirmedik. Burada Cuma arkadaşımız gibi işadamları olduğu sürece çok şeyler yaparız. Demek ki Didimli işadamları da doğru işlerde yer alıyor. Ben derneğim adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.




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