Didim’de İsrail protestosu

Didim’de aralarında siyasi partiler, sendikalara ve sivil toplum örgütlerinin yer aldığı Didim Demokrasi Platformu, İsrail’in Filistin de yaptığı katliamı sert tepki gösterdi. Grup üyeleri “Kahrolsun ABD emperyalizmi, İsrail Devletinin gerçekleştirdiği katliamı lanetliyoruz, Yaşasın özgür bağımsız Filistin” pankartı açarak bölgede yaşanan katliamlara tepki gösterdi.

Didim Cemevi Dernek Başkanı Hüseyin İlhan, yaptığı açıklamada; “ABD’nin 22 yıldır uygulamaya koymadığı Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olduğuna dair kararını hayata geçirmesini bizler daha ilk günden açık bir provokasyon olarak nitelemiş, kamuoyuna yönelik yaptığımız basın açıklaması ile kararın geri alınması gerekliliğini vurgulamıştık. Ne yazık ki, kararından ve provokasyondan vazgeçmeyen, başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada çatışma zemini oluşturacak politikalara hız kazandıran, emperyalist politikalarla Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD Filistin’de bugün onlarca Filistinlinin yaşamını yitirmesine, yüzlercesinin yaralanmasına yol açacak gelişmelerin de fitilini ateşlemiş oldu. ABD ve İsrail’in emperyalist amaçları doğrultusunda Kudüs’ü iç politika malzemesi yapmaları çözüm yerine çözümsüzlüğü, barış içinde bir arada yaşam yerine çatışma ve kaosu derinleştirmektedir. ABD provokasyona yol açan bu kararından derhal vazgeçmelidir. Filistin halkının meşru talepleri kabul edilmelidir. Nerenin başkent olacağına ABD ya da İsrail politikacıları değil orada yaşayan halklar karar vermelidir. ABD provokasyonunu ve barışçıl gösterileri silah zoruyla bastırarak katliama yol açan İsrail devletini kınıyor, Filistin halkının meşru taleplerini destekliyor, dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Şiddet ve insanlık dışı uygulamalar derhal sonlandırılmalı, Filistin ve İsrail halklarının bir arada ve barış içinde yaşamaları için gerekli siyasal adımlar atılmalıdır” dedi.