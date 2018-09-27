Didim'de kaçak yapılar yıkılacak

AYDIN (İHA)– Aydın'ın Didim ilçesin de birçok kaçak yapıların yıkım kararının olduğunu belirten Belediye Başkanı Deniz Atabay, “İmar Barışı” kapsamını fırsat bilerek kaçak kat çıkanların da takip esnasında tespit edilerek mühürlendiğini belirtti.

İlçe genelinde yıkımı gerçekleştirilecek olan 1200 kaçak yapı olduğunu ifade eden Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, kaçak yapılar arasın da çatı, balkon, baca gibi yapılarında olduğunu belirtti.

Didim de kaçak yapıların 1980'li yıllardan beri gelen kaçak yapılar olduğunu belirten Atabay; ”Biz ilçedeki kaçak yapıların imkanlar çerçevesin de yıkımlarını gerçekleştirdiğimiz yapılar var. Yıkımlar da ihale edilerek başlanıyor. İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar kabası bitmiş olan yapıları kapsıyor. Onun dışın da 31 Aralık 2017 yılından sonra yapılan yapılar var ve onların da tespiti tutanaklarla yapılıyor. Kanunlar çerçevesinde yıkılması gerekenler yıkılacaktır. İmar Barışı fırsat bilerek kaçak kat teşebbüslerin olduğunu görüyoruz. Mutlaka bunun da önüne geçilmesi gerekir” diye konuştu.