Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 09:27

Didim’de kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Aydın’ın Didim ilçesinde Kültür-Sanat Atölyesin de açılan kursları tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Didim’de kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

30 Temmuz 2018 09:27


Didim Belediyesi tarafından açılan Kültür ve Sanat Atölyesi kurslarına 300 kadının katılımıyla başlayan kursların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Deniz Atabay, törende yaptığı açıklamada, kadınları hayata hazırlamak adına düzenlenen kursları sabırla, sebatla devam edip, sertifikaları almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik ettiğini belirtti.


Düzenlenen sertifika törenine, CHP Didim ilçe başkanı Nurettin Koçak, CHP kadın kolları başkanı Figen Çakmakgil ve belediye başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç