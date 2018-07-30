Didim’de kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Didim Belediyesi tarafından açılan Kültür ve Sanat Atölyesi kurslarına 300 kadının katılımıyla başlayan kursların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Deniz Atabay, törende yaptığı açıklamada, kadınları hayata hazırlamak adına düzenlenen kursları sabırla, sebatla devam edip, sertifikaları almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik ettiğini belirtti.

Düzenlenen sertifika törenine, CHP Didim ilçe başkanı Nurettin Koçak, CHP kadın kolları başkanı Figen Çakmakgil ve belediye başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.