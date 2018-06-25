Didim’de kesin olmayan kesin sonuçları

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Didim’de kesin olmayan sonuçlar göre CHP’nin adayı Muharrem İnci birinci çıkarken Milletvekilliği seçimlerinde de en fazla oyu CHP aldı.

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Didim’de 65.215 seçmenden 55853 seçmen sandık başına gitti. 184 sandıkta yapılan seçimler kapsamında sandıklar saat 17:00’de kapandı. Buna göre Didim’de Milletvekili seçimlerinde CHP 24129, AK Parti 11951, HDP 9846, İyi parti 6047, MHP 3307, Saadet Partisi 258 ve diğer partiler ise 315 oy alırken toplamdan 55853 oy kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise CHP’nin adayı Muharrem İnce 32066, AK Partinin adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14608, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş 5000, İyi Partinin adayı Meral Akşener 3735, SP adayı Temel Karamollaoğlu 138 ve Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek ise 188 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise toplamda 55547 oy kullanıldı.