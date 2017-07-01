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01 Temmuz 2017 11:09

Didim’de makilik yangını korkuttu

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın korkuttu.

Didim’de makilik yangını korkuttu

01 Temmuz 2017 11:09

Yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Hisar Mahallesi Sağ-Tur bölgesine dönüş yolundaki makilik alanda sabah saatlerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Sitelere yakın yerde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen İtfaiyeye bildirdi. Aydın büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın başladığı yerde bulunan Elektrik Trafosu yangından zarar görmezken, kontrol altına alınan yangın 3 dönümlük alan zarar gördü.




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