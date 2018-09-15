Didim'de makilik yangını korkuttu

Aydın'ın Didim İlçesinde makilik alanda çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, itfaiyenin çabası sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Altınkum mahallesinde yerleşim yerlerinin içerisinde kalan makilik alanda yangın çıktı. İddialara göre arazinin demir korkuluklarla çevrilmesi esnasında sprey makinesinden çıkan kıvılcımlar sonucunda ortaya çıktığı ileri sürüldü. Rüzgarında etkisiyle yangın bir anda büyürken çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiyeye ve polise bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye amirliği ekipleri 2 itfaiye aracıyla yangın müdahale etti. Yangın çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.