İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de makilik yangını korkuttu

Aydın’ın Didim İlçesinde makilik alanda çıkan yangın korkuttu.

Aydın'ın Didim İlçesinde makilik alanda çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, itfaiyenin çabası sonucu kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Altınkum mahallesinde yerleşim yerlerinin içerisinde kalan makilik alanda yangın çıktı. İddialara göre arazinin demir korkuluklarla çevrilmesi esnasında sprey makinesinden çıkan kıvılcımlar sonucunda ortaya çıktığı ileri sürüldü. Rüzgarında etkisiyle yangın bir anda büyürken çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiyeye ve polise bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye amirliği ekipleri 2 itfaiye aracıyla yangın müdahale etti. Yangın çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.