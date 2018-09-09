Didim’de modifiyeli araç tutkunları bir araya geldi

Bu yıl 5’incisi düzenlenen festivalde kente gelen modifiyeli araçlar, modifiye tutkunları mest ederken, renkli görüntüler yaşandı.

Aydının Didim İlçesine bağlı Akbük mahallesinde “Didim Tuning Modifiye Festivalinde renkli görüntüler yaşandı. Didim Tuning Otomobil ve Motosiklet Sevenler Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen festivale Türkiye’nin bir çok İl ve ilçesinden modifiyeli araçlar katıldı. 750’in üzerinden aracın katıldığı festival deniz kenarında gerçekleştirildi. Modifiye yapılarak eskisinden daha renkli hale getirine klasik araçlar da festivale katılırken, ses sistemleriyle döşeli araçlar büyük beğeni topladı.

Festivali gezen vatandaşlar ise festivali beğendiklerini ve her şeyin güzel olduğunu ifade ettiler. Festivale katılan modifiye tutkunları ise festivale katılımın yoğun olduğunu belirterek, araçlarıyla ilgili bilgiler aktardılar.

Didim Tuning Otomobil ve Motosiklet Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar ise bu yıl festivalin 5’incisini yaptıklarını ve bu zamana kadar gelen araç rekorunu kırdıklarını belirtti. Acar “ 5’incisini düzenlediğimiz Modifiye festivalini Akbük limanında yaptık. Edirne, Adana ve Ordu’dan katılımlar oldu. Bu yıl rekorumuzu kırdık. 750’den fazla araç katıldı. Bu festival Akbük’ün tanıtımına katkı sundu. Bu etkinlik Türkiye genelini toplayan etkinliktir; emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Festival kapsamında modifiyeli araçlar düzeyinde bir çok yarışma yapılırken, dereceye girenler, plaket ve madalyalarla ödüllendirildi.