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12 Mayıs 2018 12:34

Didim’de mübadil torunu gençler, dayanışma gecesinde bir araya geldi

1924 ve 1938 yılında ilçeye mübadil olarak gelen Yoranlıların torunları tarafından kurulan Didim Rumeli Kültürünü yaşatma ve dayanışma derneğince Gençlik dayanışma gecesi” düzenlendi.

Didim’de mübadil torunu gençler, dayanışma gecesinde bir araya geldi

12 Mayıs 2018 12:34


Bir otelde düzenlenen geceye dernek üyesi gençler ve aileleri davet edildi. Dayanışma gecesi sponsorlar eşliğinde gerçekleştirilirken, havuz başındaki yemeğe katılımın yoğun olduğu görüldü. Gecede konuşma yapan Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi Berrin Muslu Vuraler, bu yıl etkinliklerin 3’üncüsünü yaptıklarını belirterek, “Didim artık eski Didim değil; Didim’i Yoran’ı, Didim yapan büyüklerimizin emekleri var. Bizi biz yapan değerlerimiz ve ortak bir geçmişimiz var. Birbirimizi anlıyorsak o zaman ortak noktalardayız. Biz Didim’de kiracı değil ev sahibiyiz. Biz kardeşiz, akrabayız biz Yoran’lıyız. Herkesin farklı işi ve makamı var. Her şeyi kenara bıraktık bu gece bizi burayı toplayan tek şey Yoranlı olmamızdır. Bu geceye destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülay Zübeyde Yalçın ise 94 yıl önce mübadele için Didim’e gelenlerin torunları olduklarını belirterek “Bizler Didim’in ev sahibiyiz; bizler ayrı meslekte ve görüşlerde olsak ta ortak yanımız Yoran’lı olmaktır. Derneğimiz bunun içinde bir çatıdır. Bizim için birlikte çalışmaktır” dedi.


Konuşmaların ardından sahne alan “Legend Band” grubu söylediği parçalarla yemeğe katılanlara hoş vakitler geçirtti.




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