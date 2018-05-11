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11 Mayıs 2018 16:36

Didim’de Münazara yarışması düzenlendi

Aydının Didim İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda liseler arasında münazara yarışması düzenlendi.

Didim’de Münazara yarışması düzenlendi

11 Mayıs 2018 16:36

5 lise arasındaki yarışmanın birincisi Didim Anadolu Lisesi oldu.


Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonundaki yarışmaya Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesi, Didim Anadolu Lisesi, Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi, Didim Zeynep-Mehmet Dönmez Teknik ve Mesleki Lisesi ile Didim Mesleki ve Teknik Lisesi yarıştı. Kendi aralarındaki yarışmalarda bir okul bay takım olurken, yarın final öncesinde ilk turda Turizm Meslek Lisesini eleyen İmam Hatip Lisesi finale yükseldi. İkinci finalist için de Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesi ile Didim Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi ve en yüksek puanı alan Didim Anadolu Lisesi finalde İmam Hatip lisesinin rakibi oldu.


Jüri önünde öğrenciler ter dökerken, öğrenciler jürinin belirlediği konu üzerinden münazara yaparak puan toplamaya çalıştı. Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin de izlediği finalde en yüksek puanı alan Didim Anadolu Lisesi münazara yarışmasının şampiyonu oldu.




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