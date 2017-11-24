Didim’de Öğretmenler Günü kutlaması

Didim Cumhuriyet Kent Meydanındaki Çelenk koyma törenine Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Siyasi parti ilçe yöneticileri, kamu kurumların amirleri, Oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Eğitim Camiası ve katıldı.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir Atatürk heykeline çelenk koymasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Öğretmenler günü kutlaması Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Esra Karakaya Anadolu Lisesi tarafından gerçekleşen kutlamalara Didim Kaymakamı Mehmet Türköz’de protokoldeki yerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Emekli Öğretmenler adına Sami Geren, öğretmenliğe yeni başlayan öğretmenler adına ise Akköy Ortaokulu öğretmeni Murat Başkaya gerçekleştirdi.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ise konuşmasında Öğretmenliğin insanlık tarihi kadar önemli ve ölümsüz bir meslek olduğunu ifade ederek, öğretmenliğin bir gaye ideal ve hizmet mesleği olduğunu belirtti. Öğretmenlerin çağa aya uydurarak kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri gerektiğini belirten Akdemir konuşmasının sonunda Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm Öğretmenlerin gününü kutladı.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise konuşmasında İnsanlığın gelişmesinde öğretmenlik mesleğinin katkısının çok fazla olduğunu ifade ederek, Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesinde de eğitime büyük iş düştüğünü ve bu sebeple Öğretmenlere de büyük görevler düştüğünü dile getirdi. Öğretmenlerin toplum yol gösteren ışık olduğunu belirten Türköz “Büyük bir medeniyet, güçlü bir devlet ve millet olma yolunda en büyük yük sizlerin omuzlarında; bu büyük yükü sevgiyle dikkatle sabırla ve fedakarlıkla yapacağımızdan şüphe yoktur.”dedi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Törenin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödülleri ilçe protokolünce verildi. Kutlama programı müzik dinletisi ile sona erdi.