Didim’de ölümlü kaza..

Kaza, Didim-Söke Karayolu Akköy Mahallesi civarında meydana geldi. Akköy mahallesi girişindeki keskin virajda akşam saatlerinde meydana gelen kazada Söke’den Didim istikametine seyreden Serdar Atalay (24) yönetimindeki 09 YM 498 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Serdar Bakır (25) idaresindeki 16 NCR 81 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüsü Serdar Atalay otomobilin üzerine sert bir şekilde düşerken, kafasında kask olmaması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin durumu Jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk incelemesinden motosiklet sürücüsü Atalay’ın olay yerinde hayatını tespit ederken, otomobil sürücüsü ise kazada şans eseri yaralanmadı.

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 24 yaşındaki gencin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.