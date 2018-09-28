Didim'de pamuk hasadı başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde başlayan pamuk hasat çalışmaları yerinde incelendi. İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, pamuk toplama makinesine binerek hasat gerçekleştirdi.

Didim'in en önemli geçim kaynaklarından olan Pamuğun hasat sezonu başlarken, ilçedeki pamuk hasadıyla ilgili yerinde ziyaret gerçekleştirildi. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir ile üreticiler katıldı.

Balat mahallesinde gerçekleşen pamuk hasadında Kaymakam Türköz, hasta makinesinin üzerinde hasat gerçekleştirdi.

Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, ilçede pamuk hasadının başladığını belirterek, yeni sezonun bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise pamuk hasadında hasatı yerinde gördüklerini belirterek, “İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından birisi zeytin ve pamuk; 354 bin dönümde pamuk ekimi yapılıyor. Dönüm başına 550 kilo verim bekliyoruz. Çiftçilerimizin bu sevincini ortak olduk; bereketli ve hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.