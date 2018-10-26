Didim'de projeler kitap oldu

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında çalışmalarına başlanan projelerden ikisi kitap haline geldi: ‘Didim Serüveni' ve ‘Didim'den Dizeler' adlı iki proje kitaplaştırılarak Didim İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'in desteği ile kitaplaştırılarak öğrencilere dağıtıldı.

‘Didim Serüveni' ve ‘Didim'den Dizeler' adlı iki proje kitabının tanıtım ve dağıtımı, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz'ün katılımı ile Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programına, ilçedeki okul müdürleri ve projeden sorumlu öğretmenler de katıldı.

Anasınıfı ve İlkokul 1. Sınıf öğrencilerine ‘Didim Serüveni', ilkokul 2. öğrencilerine ise ‘Didim'den Dizeler' adlı kitaplar; İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir Şube Müdürleri Fahrettin Türk ile Abdülrezak Kaldan ve proje sorumlusu öğretmenler tarafından dağıtıldı.

Kitap haline gelen projelerden ilki olan “Coşkumuzu Şiirlendirelim” projesi kapsamında Didim ilçesinde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin duygularını dizelere aktarabilme, Türkçeyi düzgün ve etkili kullanabilmelerini amaçlandığı belirtildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seda Öztürk Avşan'ın Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptığı Didim'den Dizeler adlı şiir kitabının Yayın Kurulunda Sınıf Öğretmenleri Asiye Canpolat ve Pınar Azman ile Türkçe Öğretmeni Duygu Naciye Bozkul yer alıyor. Öğrencilerin çeşitli konularda yazdığı şiirler; önce okullarında oluşturulan komisyonlarca, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme Komisyonunca değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi tarafından uygun bulunan, basım ve yayını için onayı alınan 105 eser, ‘Didim'den Dizeler' adlı kitapta bir araya geldi.

İkinci proje; ülkemizin ortak mirası Didim'in sahip olduğu kültürel, doğal varlıklarını öğrencilere tanıtmak ve bu güzel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak amacı ile oluşturulan ‘Didim Serüveni' adlı boyama kitabı. Artık miniklerin elinde renklenecek. Arkeolog Serkan Parlak'ın danışmanlığında, Sare Özpınar tarafından resimlenen Didim Serüveni adlı boyama kitabının Yayın Kurulunda Murat Özpınar, Şakir Kır ve Canan Gürel bulunuyor.