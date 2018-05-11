Didim’de renkli ’Trafik Haftası’ etkinliği

Didim Kaymakamlığı organizasyonunda Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle öğrencilere uygulamalı trafik ve sürüş eğitimi anlatılırken, Jandarmanın trafik güvenliği için başlattığı proje basına tanıtıldı.

Didim çıkışındaki Emniyetin uygulama noktasında yapılan etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, görevli personeller ile öğrenciler katıldı.

Hafta dolayısıyla öğrencilere trafik eğitimleri hakkında bilgiler aktarılıp, sürüş kuralları ve araç içerisinde uyulması gereken kurallarla ilgili bilgiler verildi. Ardından Emniyet ve Jandarma önlükleri giyen öğrenciler görevli memurlar tarafından durdurulan araçlarda evrak sorgulaması gerçekleştirdi.

“SÜRÜCÜLER İÇİN FARKINDALIK PROJESİ”

Etkinlikler kapsamında Didim Kaymakamlığının oluruyla Türkiye’de ilk kez Didim’de İlçe Jandarma Komutanlığı ile Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle uygulanan trafikte duyarlılığı arttırmak amacıyla başlatılan proje basına tanıtıldı. Proje kapsamında Oda’ya ait ticari araçların arka camlarına asılan uyarı levhaları basına anlatıldı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, “Okullardan çocuklarımızı alarak onların trafikte nasıl hareket edecekleri konusunda eğitimler verildi. Onları biraz trafiğe adapte etmek için bu etkinlik yapıldı. Ayrıca Didim’e ve Türkiye’ye öncü olacak bir projemiz vardı. Projemiz kapsamında ticari araçlarda farklı sloganlarla yola çıktık. Didim’den başlayıp tüm ülkeye örnek olmasını temenni ediyoruz. Diğer illerde de bu yapılır umarım. Bu sloganlar trafikte kuralların uyulması ve farkındalık yaratılması için yapıldı. İnşallah başarılı olur” dedi.

“AMAÇ BİLİNÇLENDİRMEK”

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Trafik haftasında bir farkındalık eğitimi yaptık. Bu haftaya katkısı olan kurumlarımıza ve Odamıza teşekkür ediyoruz. Bazı araçlardan bunun uygulamaları öğrencilerimizde bizzati kendileri yaptık. Öğrencilerimiz ileride sürücü olacaklar ve onlara örnek olmak için gerçekleştirdik. Amacımız ceza yazmak değil, bilinçlendirmek. Odamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Onlar da arabalarında bir sezon boyunca hazırlanan uyarı yazılarını kullanacaklar. Kendilerine de destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.