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07 Ağustos 2018 08:24

Didim’de resim sergisine yoğun ilgi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde ressam Ayşe Tor tarafından açılan kişisel resim sergisi beğeni topladı.

Didim’de resim sergisine yoğun ilgi

07 Ağustos 2018 08:24


Didim Remax Zeytin Dalı Sanat Galerisi salonun da açılan sergide 35 eserin yer aldığını belirten ressam Ayşe Tor, resmin evrensel bir dil olduğunu, din, ırk, dil ve kişisel farklılıkları ortadan kaldırdığını ve insanları birleştiren bir unsur olduğunu ifade etti.


Yaptığı resimlerde tarih, doğa, kültür ve denizin izlerini taşıdığını belirten Tor, resimler tuval üzerine akrilik boya teknik çalışmalar olduğunu, resimlerde ekseri tarihi Medusa heykeli, kadın, doğa ve deniz temaların ön planda olduğunu söyledi.


Düzenlenen resim sergisinin 15 Ağustosa kadar tüm halka açık olduğu belirtildi.




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