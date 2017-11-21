Didim’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İlçede iki günlük yağışta m2’ye toplam 119,1 kg yağış düştü.

Didim’de etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkemizin özellikle Marmara, Ege ve Güney Ege’de etkili olan sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Cumartesi günü başlayan sağanak yağışlar etkisini Pazartesi akşamına kadar sürdürdü. Zaman zaman şiddetini arttıran yağışlar Didim’den kendisini gösterdi.

Didim’de iki gündür etkili olan yağışlar başta Didim merkez olmak üzere mahallelerde de hayatı olumsuz etkilerken yağış sebebiyle cadde ve bulvarlar dereleri andırırken, yağış nedeniyle ilçede dönem dönem elektrik kesintileri de yaşandı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; etkili olan sağanak yağışlarda ilçe genelinde metrekareye toplam da 119,1 kg yağış düştüğü öğrenildi. Yağışlar Salı günü itibariyle ilçeyi terk etti.